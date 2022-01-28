Samsung показав фінрезультати за рік: нарощує прибуток завдяки чіпам і смартфонам

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Компанія Samsung Electronics (SMSN) прозвітувала про фінансові результати за 4 квартал та увесь 2021 рік: за рік операційний прибуток виріс на 43% - до 51,6 трлн вон (42,9 млрд дол).

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Зазначається, що за 4 квартал операційний прибуток виріс на 53% - до 13,9 трлн вон (11,6 млрд дол). А виручка - на 24%, до 76,5 трлн вон (63,6 млрд дол).

Водночас за рік виручка збільшилась на 18% - до 279,6 трлн вон (232,4 млрд дол).

У компанії заявили, що досягли високих показників переважно завдяки зростанню продажів напівпровідників - на 43% порівняно з 4 кварталом 2020 року, а також смартфонів і планшетів - на 24%.

При цьому, Samsung попередив - перебої з поставками позначаються на його бізнесі, але компанія очікує на продовження високого попиту на свої напівпровідники і споживчу електроніку.

Також компанія оголосила про плани розширити асортименти більш доступних за ціною смартфонів, що підтримують мережі 5G.

Нагадаємо:

Американський техгігант Apple (AAPL) отримав рекордну за весь час виручку у першому кварталі 2022 фінансового року.

Економічна правда