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Рекорд за весь час: Apple показала фінрезультати за квартал

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:33
 
getty images

Американський техгігант Apple (AAPL) отримав рекордну за весь час виручку у першому кварталі 2022 фінансового року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Apple, фінансова звітність компанії.

Зауважимо, що фінансовий рік у США починається 1 жовтня, тож перший квартал 2022 фінансового року закінчився 25 грудня 2021 року.

За цей період Apple (AAPL) отримала рекордну виручку у розмірі 123,9 млрд доларів, що на 11% перевищує результати торік. Квартальна частка прибутку на акцію становила 2,10 дол.

У фінзвітності зазначається, що найбільше виручки компанія отримала від продажу iPhone (71,6 млрд доларів, +9% р/р) та сервісів (19,5 млрд доларів, +23% р/р). Зокрема, компанія найбільше наростила виручку саме від продажу сервісів.

Натомість скоротилися продажі лише однієї категорії – iPad. За квартал їх було продано на 7,2 млрд доларів, що на 14% менше, ніж торік.

Чистий прибуток компанії за квартал становить 34,6 млрд доларів – на 20% більше у порівнянні з 2021 роком. Такі результати перевищили прогнози компанії у 31,1 млрд доларів.

Капіталізація компанії наразі сягає 2,6 трлн доларів, Apple (AAPL) є однією з найбільших компаній світу за ринковою вартістю.

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Економічна правда

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