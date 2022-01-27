Рада не підтримала новий механізм оподаткування тютюну зі "шкідливими" правками

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Верховна Рада не схвалила зміни до Бюджетного кодексу, якимм повинен визначатися новий механізм зарахування акцизів з тютюну до місцевих бюджетів.

Про це відомо з засідання Верховної Ради 27 січня, законопроєкт №5719 підтримали лише 213 нардепів за необхідних 226 голосів. Документ відправили на повторне друге читання у 232 голоси.

Цей законопроєкт приводить норми Бюджетного кодексу у відповідність з податковими нормами, закладеними в "ресурсний" №5600, який проголосували наприкінці минулого року.

Згідно нього сплата частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів перекладається на великих гравців.

Відповідно, законопроєкт передбачає механізм автоматичного зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет до місцевих бюджетів пропорційно до часток.

Головне юридичне управління висловило низку зауваг до законопроєкту. Передусім те, що Бюджетний комітет підтримав правки, що не мають стосунку до теми документу і не належать до предмета регулювання Бюджетного кодексу.

Деякі з таких правок депутати відхилили на підтвердженні. А саме:

Комітетська правка №108, якою хотіли внести зміни до закону "Про банки та банківську діяльність" в частині наглядової ради держбанків;

Комітетська правка №109, якою хотіли до кінця 2024 року знизити авіаперевізникам ПДВ на внутрішні перевезення з 20% до 7%. Зауважимо, що таку ідею раніше справді анонсувало Міністерство інфраструктури.

Комітетська правка №15, якою хотіли встановити мінімальний розмір регіонального розвитку на рівні 1,5% доходів держбюджету;

Правка №92 щодо джерел субвенції місцевим бюджетам на дороги.

Нагадуємо:

Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до Бюджетного кодексу, яким визначається механізм зарахування акцизів з тютюну до місцевих бюджетів.

Рада ухвалила в цілому податковий закон №5600, з тексту якого прибрали правки на користь бізнесу Ріната Ахметова, водночас у ньому з'явилися норми щодо бізнесу Юрія Косюка.

Дана Гордійчук, ЕП