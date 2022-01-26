Pfizer/BioNTech розпочали клінічні випробування вакцини проти штаму Omicron

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Pfizer Inc. (NYSE: PFE) і BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) оголосили про початок клінічних випробувань вакцини проти штаму коронавірусу Omicron.

Про це повідомляється у прес-релізі Pfizer.

Дослідження проводитимуть за участю 1420 здорових осіб віком від 18 до 55 років.

Їх поділять на 3 групи - ті, хто вже отримав 2 дози вакцини Pfizer/BioNTech за 90-180 днів до випробувань (їм вколють ще одну або дві дози оновленої вакцини від Омікрону); ті, хто отримав 3 дози вакцини Pfizer/BioNTech за 90-180 днів до випробувань (вони отримають ще одну дозу старого або оновленого варіанта вакцини) і невакциновані (отримають три дози вакцини від штаму Омікрон).

"Хоча поточні дослідження та дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації, ми визнаємо необхідність бути готовим у випадку, якщо цей захист з часом ослабне, і потенційно допомогти вирішити проблему з Omicron та новими штамами в майбутньому", - сказала старший віцепрезидент і керівник відділу досліджень та розробок вакцин Pfizer Катрін Янсен.

Нагадаємо:

Раніше генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина від штаму коронавірусу Omicron буде готова у березні.

Економічна правда