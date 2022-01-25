Офіційний курс гривні стрімко впав

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 29 копійок, встановивши його на 26 січня на рівні 28,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,30 грн (на 25 січня – 32,06 гривні). 30

Читайте також: Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

Нагадуємо:

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,71 – 28,73 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Від початку місяця курс ослаб на понад одну гривню за долар.

Економічна правда