Середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних майданчиках зріс в 1,5 рази – дослідження

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З 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року середній дохід українського онлайн-продавця на міжнародних торгових майданчиках зріс у 1,5 рази, або на 49%.

Про це свідчать дані платіжної платформи Payoneer.

Зазначається, що за 2 роки кількість українських онлайн-продавців виросла на 14%. Водночас збільшились загальні зарахування в Україну - на 69%.

"Серед українців, які заробляють на міжнародних ринках, у 1 кварталі 2021 року онлайн-продавці отримали найбільший середній дохід - 10 405 дол", - йдеться у повідомленні.

Понад половини загальних зарахувань українським онлайн-продавцям (53%) концентрується у 5 великих містах - про це свідчать дані за перші три місяці 2021 року.

Водночас третина (32%) від зарахувань в Україну припадає на одне місто - Київ. В Одесу надходить 7% зарахувань, по 6% - у Дніпро та Харків, і лише 3% - у Львів.

Рейтинг великих міст за найбільшим середнім доходом онлайн-продавця у 1 кварталі 2021 року:

Одеса Київ Дніпро Львів Харків

"Найбільше у січні-березні 2021 року заробили онлайн-продавці з Одеси - їхній середній дохід виявився на 16% вищим, аніж у киян.

Натомість для столичних селлерів 1 квартал 2021 року став на 22% більш успішним, аніж для дніпрян. Розрив між Дніпром і Львовом значніший - середній дохід дніпровських онлайн-продавців на 27% вищий. Львів’яни опинились на четвертому місці, заробивши за перші три місяці 2021 року на 22% більше за харків'ян", - додали в Payoneer.

Економічна правда