Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Вівторок, 14 вересня 2021, 14:50
На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.
Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.
Зокрема, до переліку додали наступні проєкти:
- PrimoTrade – https://primotrade.co/
- Kiplar – https://kiplar.com/
- LegacyFX – https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/
- TopTrade Group – https://toptrade.group/ru/
- Alpha Portfolio Management Ltd – https://www.alphaportfolioltd.com/
- MaxiPlus – https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/
- TeleTrade – https://teletrade.com.ua.
Перелік проєктів наведений в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.
У регуляторі закликали українців громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.
Нагадаємо:
Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.
Економічна правда
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