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Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:50
 
фото: нбу

На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Зокрема, до переліку додали наступні проєкти:

Перелік проєктів наведений в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2

У регуляторі закликали українців громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.

Економічна правда

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НКЦПФР інвестиції шахрайство

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