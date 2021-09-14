Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

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На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Зокрема, до переліку додали наступні проєкти:

PrimoTrade – https://primotrade.co/

Kiplar – https://kiplar.com/

LegacyFX – https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/

TopTrade Group – https://toptrade.group/ru/

Alpha Portfolio Management Ltd – https://www.alphaportfolioltd.com/

MaxiPlus – https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/

TeleTrade – https://teletrade.com.ua.

Перелік проєктів наведений в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

У регуляторі закликали українців громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.

Економічна правда