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Країни з економікою, що розвиваються, мають підготуватися до посилення політики ФРС – МВФ

Понеділок, 10 січня 2022, 15:35
 
IMF/FLICKR

Країни з економікою, що розвивається, мають підготуватися до ймовірного потрясіння на фінансових ринках, відтоку капіталу і знецінення валюти у разі посилення політики ФРС.

Про це йдеться у блозі МВФ.

Зазначається, що ціни "зростають найшвидшими темпапи за майже 4 десятиліття, а обмежений ринок праці почав сприяти підвищенню заробітної плати".

"Новий штам Omicron викликав додаткові занепокоєння щодо тиску з боку пропозиції на інфляцію. У минулому місяці Федеральна резервна система назвала розвиток інфляції ключовим фактором у своєму рішенні прискорити скорочення купівлі активів", - йдеться у блозі.

"Ці зміни зробили перспективи для ринків, що розвиваються, більш невизначеними. Ці країни також стикаються з підвищеною інфляцією та значно вищим державним боргом. Середній валовий державний борг на ринках, що розвиваються, зріс майже на 10 процентних пунктів з 2019 року, досягнувши приблизно 64 відсотків ВВП на кінець 2021 року з великими відхиленнями в різних країнах.

Але, на відміну від Сполучених Штатів, їх економічне відновлення та ринки праці менш стійкі. Хоча вартість запозичень у доларах для багатьох залишається низькою, занепокоєння щодо внутрішньої інфляції та стабільного зовнішнього фінансування спонукали кілька ринків, що розвиваються, минулого року, включаючи Бразилію, Росію та ПАР, почати підвищувати процентні ставки", - додали у МВФ.

Там додають, що очікують стабільного зростання США.

"Інфляція, імовірно, пом’якшиться пізніше цього року, оскільки перебої в постачанні послабляться, а бюджетне скорочення посилить попит.

"Якщо облікові ставки підвищаться, а інфляція знизиться, як очікується, історія показує, що наслідки для ринків, що розвиваються, ймовірно, будуть сприятливими, якщо жорсткість буде поступовою, чітко сформульованою", - кажуть у Фонді.

"Попри це, побічні дії на ринки, що розвиваються, також можуть бути менш безпечними. Широка інфляція зарплати в США або стійкі перебої з постачанням у торгівлі можуть призвести до зростання цін більше, ніж очікувалося, і підігріти очікування швидшої інфляції.

Швидше підвищення ставки ФРС у відповідь може сколихнути фінансові ринки та посилити фінансові умови у всьому світі. Такий розвиток подій може призвести до уповільнення попиту та торгівлі в США і може призвести до відтоку капіталу та знецінення валюти на ринках, що розвиваються", - йдеться у блозі.

У зв’язку з цим у Фонді радять країнам з економікою, що розвивається, підготуватися до можливих "спалахів економічної нестабільності", зокрема відкоригувати свою грошово-кредитну політику.

Там також нагадали, що минулого року зробили найбільший за всю історію внесок для кредитування країн - 650 млрд доларів.

МВФ вважає Україну країною з економікою, що розвивається.

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Нагадаємо:

Федеральна резервна система США вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.

Американський регулятор вирішив прискорити згортання програми стимулювання економіки – він скорочуватиме покупку облігацій на ринку на 30 млрд на місяць замість 15 млрд доларів, що планувалися. З такими темпами "друкарський верстат" "вимкнуть" у березні 2022 року.

Економічна правда

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