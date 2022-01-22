Криптовалюти продовжують втрачати ціну
Криптовалюти продовжують втрачати ціну, головна криптовалюта світу Bitcoin вже впала на 9%, а ціна Ethereum знизилася на 14%.
Про це відомо з даних торгів.
Вранці 22 січня курс Bitcoin впав до позначки 35,1 тис дол. Станом на 11:30 Bitcoin торгується на рівні 35,5 тис дол. А ринкова капіталізація активу опустилася до 674 млрд дол млрд, обсяг торгів складає 35 млрд дол.
Ethereum торгується по 2,4 тис дол. З топ-10 криптовалют сильніше за інших постраждала Luna — вона втратила 27% від ціни і торгується на рівні 57 дол.
Нагадуємо:
Найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin 21 січня впала до 38 536 доларів – найнижчого значення з початку серпня 2021 року.
Російський центробанк запропонував повну заборону на використання та створення всіх криптовалют, посилаючись на небезпеку для фінансової системи та навколишнього середовища країни. Заборону лобіює ФСБ.
РФ є однією з трьох найбільших країн для майнинґу біткоїна.
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