Законопроєкт про створення фінансового суду вже напрацьований – голова НБУ

Кирило Шевченко фото: нбу

Законопроєкт про створення спеціалізованого фінансового суду уже напрацьований, Нацбанк і далі готовий до дискусій щодо створення такого суду.

Про це під час форуму "2022 - час кредитувати" сказав голова НБУ Кирило Шевченко, передає "Укрінформ".

"У 2021 році ми підняли дискусію з професійним юридичним судовим середовищем про створення спеціалізованої судової установи - спеціалізованого фінансового суду. Це вірний шлях до незалежного та ефективного правосуддя саме в напрямі фінансових спорів", - сказав Шевченко.

"Відповідний законопроєкт вже напрацьований", - додав він.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що НБУ веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо створення спеціалізованого суду для врегулювання суперечок щодо непрацюючих позик банків (NPL).

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що створення спеціалізованого фінансового суду для захисту прав кредиторів значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною.

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