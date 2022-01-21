Мікросхеми та пандемія: Toyota призупиняє роботу 11 заводів у Японії

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Японський автовиробник Toyota призупинить роботу 11 заводів внаслідок зростання випадків COVID-19 серед співробітників та нестачі напівпровідників.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Заводи будуть зачинені чотири дні, до 24 січня. Усього працювати перестане 21 виробнича лінія. В Японії Toyota управляє 14 заводами.

Як наслідок, автовиробник скоротить пропозицію на 47 тисяч автомобілів, що понад як удвічі більше ніж попередня оцінка втрат компанії.

Зокрема, зупинки вплинуть на виробництво таких моделей як седан Crown і позашляховик Land Cruiser. Як повідомляє ВВС, японські клієнти компанії будуть змушені чекати на останню модель Land Cruiser до чотирьох років.

Toyota прогнозує, що світовий обсяг виробництва за рік внаслідок дефіциту напівпровідників не зможе досягти 9 мільйонів автомобілів. Виробництво у лютому було знижено до 700 тисяч одиниць, хоча наприкінці грудня компанія очікувала виробити 900 тисяч.

Зростання захворюваності вплинуло також на іншого автовиробника, Honda Motor. Компанія заявила, що обсяг виробництва легкових автомобілів на заводі Suzuka та буде на 10% нижче плану.

У листопаді Honda прогнозувала повернення світового виробництва на рівні 2019 року з січня, проте відновлення затримується внаслідок спалахів COVID-19 в Азії, а також проблем з поставками напівпровідників.

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Економічна правда