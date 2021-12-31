Енергосистема України може бути синхронізована з європейською – дослідження

Консорціум європейських операторів систем передачі підтвердив можливість синхронізації Об'єднаної енергосистеми України із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Синхронізація енергосистем України та Молдови з енергооб’єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E можлива ­– ключовий висновок дослідження, проведеного консорціумом ОСП ENTSO-E у межах підготовки до інтеграції енергосистеми України до європейської мережі, яка запланована на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проведення досліджень статичної та динамічної стійкості енергосистем України та Молдови при синхронній роботі з енергосистемою континентальної Європи передбачено каталогом заходів, який є невід’ємною складовою угоди про майбутнє приєднання енергосистеми України до ENTSO-E. Головна мета таких досліджень – визначити можливість синхронізації енергосистеми України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, а також виявити можливі технічні перешкоди на шляху до синхронізації та заходи для їх усунення.

НЕК "Укренерго" провела тестування на 11 блоках 8-ми українських ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також на чотирьох блоках АЕС. Результати тестувань разом з усіма іншими необхідними даними були передані консорціуму для створення математичної моделі енергосистем та проведення відповідних досліджень.

"З точки зору статичної стійкості, синхронне об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної частини ENTSO-E можливе без будь-яких додаткових заходів та будівництва або модернізації інфраструктури", - наголосили в Укренерго.

Також за результатами досліджень динамічної стійкості були напрацьовані додаткові заходи для підвищення стійкості енергосистеми. Наступним кроком у процесі синхронізації має стати робота енергосистем України та Молдови в ізольованому режимі, яка триватиме кілька днів взимку та влітку 2022 року. Результати цих випробувань стануть основою для прийняття рішення про початок пробної синхронної роботи енергосистем України та Молдови з ENTSO-E.

Нагадуємо:

17 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила остаточне рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" за стандартами ISO.

Сертифікація Укренерго є однією з умов синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

НЕК "Укренерго" планує подати заявку на статус члена-спостерігача в європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

Економічна правда