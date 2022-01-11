В УЗ розповіли, скільки перевезли пасажирів за період новорічних свят

фото: уз

За період новорічних та різдвяних свят - із 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року - "Укрзалізниця" перевезла 1,56 млн пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Показник в 1,56 млн пасажирів - на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

"Загальна населеність поїздів також зросла і склала 76%, що на 11% більше порівняно з рівнем 2020/2021 років. Такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових поїздів на свята, додаткових рейсів для 5 поїздів та подовженню маршруту курсування для 2 поїздів.

Це дозволило збільшити кількість запропонованих пасажирам місць на 19%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020/2021 років", - заявили в компанії.

"Позитивно на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень та залучили більше пасажирів. Частка цих поїздів в обсягах новорічних перевезень склала 14%", - додали в УЗ.

Водночас кількість перевезених пасажирів поїздами Інтерсіті+ зросла не тільки у порівнянні з періодом 2020/2021 років (на 36%), але й у порівнянні з "доковідним" періодом 2019/2020 років - на 4,2%.

При цьому, 9 січня 2022 року став найпіковішим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів. Пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3.01.2021 - тоді було перевезено 81 тисячу пасажирів.

Економічна правда