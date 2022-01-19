Для 14 переможців Олімпіади та Паралімпіади призначили стипендії

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Уряд призначив стипендії чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, які припинили свою кар’єру.

Про це йдеться у документах до засідання Кабінету міністрів 19 січня.

Стипендії призначені на відзначення досягнень чемпіонів та призерів змагань найвищого світового рівня, які припинили свою кар’єру, проживають в Україні та не змагалися за іншу державу.

Усього уряд призначив 14 стипендій, на які витратить 1,3 млн грн у 2022 році. Для семи чемпіонів сума стипендії становитиме 4 прожиткових мінімуми (9 924 грн), для одного срібного призера – 3,5 прожиткових мінімума (8 683,5 грн).

Ще шість бронзових призерів щомісяця отримуватимуть 7 443 грн, або 3 прожиткових мінімуми.

Серед чемпіонів та призерів, що отримають стипендії, є учасники та учасниці XXII та ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор; XII, XIII, XІV та XV літніх Паралімпійських ігор; XXVIII, XXIX, ХХХ, літніх та XVI зимових Олімпійських ігор.

А саме: Олег Антонюк, Тарас Дутка, Ольга Довнір, Ігор Загородній, Олександр Кара, Ольга Космачевська (Шатило), Віктор Петренко, Наталія Пигида, Олексій Пригоров, Ігор Рептюх, Ольга Сальдуха, Олександр Сердюк, Людмила Трубіна та Юрій Уткін.

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Економічна правда