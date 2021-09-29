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Кабмін виплатить премії олімпійцям, які були за крок від медалей у Токіо

Середа, 29 вересня 2021, 13:50
 
Михайло Кохан, який став четвертим у Токіо у метанні молота
фото: нок

Кабмін виплатить грошові винагороди 25 українським олімпійцям, які посіли 4-6 місця на літній Олімпіаді у Токіо.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ще одне питання, яке завдяки програмам президента вийшло на новий рівень - це розвиток спортивної інфраструктури та підтримка спорту в Україні. Це окремий великий проєкт у рамках Великого будівництва, завдяки якому з'являться тисячі спортивних майданчиків по всій країні", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

Крім цього, також важливий напрямок - підтримка спорту великих досягннь і зокрема олімпійської збірної України, додав він.

"Ми вважаєм за необхідне підтримати наших олімпійців, які достойно змагались, але не отримали призові місця. Ті наші спортсмени, які зайняли 4, 5 та 6 місця в Токіо, також отримають грошові винагороди від держави", - додав прем'єр.

За його словами, йдеться про 25 українських олімпійців та їх тренерів - за 4 місце виплатять 200 тис грн, за 5-те - 140 тис грн, за 6-те 100 тис грн.

Крім того, для тренерів, які готують збірну до зимової Олімпіади у Пекіні 2022 року, призначать 12 стипендій. Розмір такої стипендії - більше 40 тис грн.

Також уряд призначив стипендії для дітей з інвалідністю за високі спортивні досягнення.

"89 дітей, які показали гарні результати в різних видах спорту, отримуватимуть президентські стипендії в розмірі понад 5 тисяч гривень щомісяця. Стипендії також будуть призначені 43 їхнім тренерам", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

У Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.

Нагорода від держави для медалістів: за золото - 125 тис дол, за срібло - 80 тис дол, за бронзу - 55 тис дол.

Економічна правда

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