Торік столичний метрополітен перевіз майже 320 мільйонів пасажирів
Вівторок, 18 січня 2022, 18:30
Київським метрополітеном у 2021 році скористалось 319,3 млн пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба столичної підземки у Facebook.
При цьому, найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія. За нею - Оболонсько-Теремківська лінія.
Найменш завантаженою є Сирецько-Печерська лінія.
Нагадаємо:
У 2020 році київським метрополітеном скористались 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів - це на 215 млн 816 тисяч (на 56%) менше, ніж у попередньому році.
У 2019 році метрополітен перевіз 495,3 мільйона пасажирів.
Економічна правда
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