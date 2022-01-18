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Торік столичний метрополітен перевіз майже 320 мільйонів пасажирів

Вівторок, 18 січня 2022, 18:30
 
фото: facebook Київського метрополітену

Київським метрополітеном у 2021 році скористалось 319,3 млн пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки у Facebook.

При цьому, найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія. За нею - Оболонсько-Теремківська лінія.

Найменш завантаженою є Сирецько-Печерська лінія.

Нагадаємо:

У 2020 році київським метрополітеном скористались 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів - це на 215 млн 816 тисяч (на 56%) менше, ніж у попередньому році.

У 2019 році метрополітен перевіз 495,3 мільйона пасажирів.

Економічна правда

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Київ метрополітен

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