За рік через карантин столичний метрополітен втратив 56% пасажиропотоку

У 2020 році київським метрополітеном скористались 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів - це на 215 млн 816 тисяч (на 56%) менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження відобразилися на кількості перевезених у минулому році пасажирів. Проте незмінними лишаються станції-лідери за пасажиропотоком.

Так, найбільш завантаженою у 2020 році залишилася станція "Академмістечко". За рік нею скористалися 12,5 млн киян та гостей столиці. Наступною за пасажиропотоком є "Лісова" - 11 млн 560 тис пасажирів", - зазначив заступник голови КМДА.

За його словами, найменше пасажирів традиційно зафіксовано на станції "Дніпро" - 555 тисяч. Загалом "червона" лінія з 18 станцій перевезла майже 114 мільйонів людей.

"Синя" лінія - друга за завантаженістю. Минулого року нею скористалися 97,7 млн пасажирів. Найбільший пасажиропотік був на станції "Мінська" - 9,3 млн, мінімальний - на "Поштовій площі" - 2,6 млн пасажирів", - додали в КМДА.

Густєлєв також зазначив, що "зеленою" лінією столичної підземки за рік скористались 67,8 млн киян і гостей міста.

Найбільші пасажиропотоки на станціях "Лук’янівська" - 7,8 млн пасажирів та "Видубичі" - 6,7 млн пасажирів. Найменше на цій лінії користуються "Червоним хутором" - 1 млн 50 тис пасажирів.

Нагадаємо:

З 25 травня по 31 жовтня 2020 року метрополітеном Києва скористалось 132,8 млн пасажирів - це на 40% менше, ніж за такий період минулого року (214,6 млн пасажирів).

Економічна правда