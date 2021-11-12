Сонячні панелі встановили 40 тисяч українських домогосподарств

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Кількість домогосподарств, які використовують сонячні панелі, зросла до 39,6 тис - загальна потужність встановлених СЕС у домогосподарствах перевищила 1 ГВт.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

Так, у 3 кварталі (з липня по вересень) встановили 4 240 СЕС у приватних домогосподарствах - це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"У трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених родинами СЕС увійшли: Дніпропетровська область - 5 559; Закарпатська - 3 225; Тернопільська - 3 068", - йдеться у повідомленні.

"Для подальшої підтримки такої малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів спільними зусиллями Міненерго, Держенергоефективності та партнерів ведеться робота над розробкою нової системи – Net Billing", - додали у відомстві.

Економічна правда