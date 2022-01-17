Нафта зросла до трирічного максимуму: причини

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Ціни на нафту зросли до максимуму з 2018 року, адже інвестори очікують нестачу ресурсів на ринку у майбутньому.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта Brent на торгах 17 січня зросла до найвищого з 3 жовтня 2018 року значення у 86,71 долара за барель. Згодом котирування дещо ослабли до 86,02 долара (-0,1%).

Американська нафта West Texas Intermediate зросла до 84,78 долара за барель – найвищого рівня з 10 листопада 2021 року. Проте згодом теж ослабла до 84,02 долара за барель (-0,2%).

Ціни на нафту дещо стабілізувалися, адже Лівія 17 січня наростила свою пропозицію нафти на ринку. Загальний видобуток у країні повернувся до 1,2 млн барелів на добу проти 900 тисяч б/д минулого тижня.

Водночас інвестори скуповують нафту в очікуванні активізації економічної діяльності, адже штам коронавірусу Омікрон виявився не таким руйнівним, як спершу очікувалося.

Це свідчить про те, що зростання ф'ючерсів на Brent може тривати і надалі, вважають інвестори. Зростання підживлюються поступовим зростанням пропозиції нафти країнами ОПЕК+, темп якого не можу забезпечити наявний попит.

Видання зазначає, що трейдери скуповують нафту також внаслідок геополітичних ризиків на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну та стягнення країною-агресором своїх військ до українського кордону.

Нагадуємо:

Ціни на нафту 12 січня зросли до найвищих рівнів з моменту появи штаму коронавірусу "Омікрон" після даних про найнижчі запаси нафти у США з 2018 року.

Чільним фактором стала заява американського регулятора щодо запасів нафти у США. Так, у перший тиждень січня вони впали до 413,3 млн барелів, тобто найнижчого рівня за три роки. Падіння запасів виявилося більшим за те, якого очікував ринок, і триває вже сьомий тиждень поспіль.

Економічна правда