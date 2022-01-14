Кличко каже, що російські хакери також атакували і його сайт

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО. ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ПОЛІТИКА

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його сайт також зазнав хакерської атаки.

Джерело: telegram-канал Кличка

Пряма мова Кличка: "Друзі! Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва.

Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації".

Деталі: Мер додав, що на сайті спрацювали захисні запобіжники.

Політик твердить, що сайт працює справно на даний момент.

Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

Передісторія:

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія", Національного банку тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.

Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.

Про вразливість у системах, через яку хакери атакували сайти, у владі знали ще з травня, тож урядові кіберфахівці могли запобігти інциденту.

Українська правда