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Кличко каже, що російські хакери також атакували і його сайт

П'ятниця, 14 січня 2022, 20:16
 
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО. ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ПОЛІТИКА

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його сайт також зазнав хакерської атаки.

Джерело: telegram-канал Кличка

Пряма мова Кличка: "Друзі! Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва.

Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації".

Деталі: Мер додав, що на сайті спрацювали захисні запобіжники. 

Політик твердить, що сайт працює справно на даний момент.

Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки 

Передісторія:

  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія", Національного банку тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
  • Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.
  • Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.
  • Про вразливість у системах, через яку хакери атакували сайти, у владі знали ще з травня, тож урядові кіберфахівці могли запобігти інциденту.

Українська правда

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