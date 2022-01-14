Хакери намагались атакувати і сайт НБУ: інформаційні системи працюють в штатному режимі

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У НБУ заявили, що у ніч з 13 на 14 січня 2022 року під час глобальної атаки на урядові вебресурси було зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Нацбанку, які вдалося нейтралізувати.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Упродовж кількох останніх днів на інформаційні мережі Національного банку здійснювалися спроби зовнішніх хакерських атак невідомими особами з різних країн світу.

Зокрема, у ніч з 13 на 14 січня 2022 року під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Національного банку, які вдалося нейтралізувати", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додають, що усі інформаційні системи працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема - система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.

"Захист Національного банку та банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином: із застосуванням новітніх технологій кіберзахисту, ефективним використанням комплексів та систем захисту, а також механізмів обміну інформацією про кібератаки та кіберінциденти між Центром кіберзахисту Національного банку, іншими державними органами, банками, фінансовими установами тощо", - заявили в регуляторі.

"Зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам", - додали в Нацбанку.

Там додали, що окрім сайту, отримати офіційну інформацію від НБУ можна на сторінках у соцмережах.

Нагадаємо:

У ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Економічна правда