Tesla почала продаж низки товарів за "мемну" криптовалюту Dogecoin

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"Мемна" криптовалюта Dogecoin зросла в ціні на 18% після твіту CEO Tesla Ілона Маска про те, що компанія продаватиме товари за Dogecoin.

Про це повідомляє Reuters.

"Dogecoin, популярний серед роздрібних інвесторів, зріс на 18 відсотків до понад 0,2 дол після п’ятничного твіту Маска", - пише агентство.

"Продукцію Tesla можна купити за Dogecoin", - написав Маск у Twitter.

У магазині на сайті Tesla за Dogecoin можна, зокрема, купити: свисток у формі позашляховика Cybertruck за 300 Dogecoin, електроквадроцикл для дітей - 12 020 Dogecoin, а також - пряжку для ременя із символікою Tesla (835 Dogecoin).

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Нагадаємо:

У грудні 2021 року Маск написав, що Tesla прийматиме для оплати окремих товарів жартівливу криптовалюту Dogecoin.

Одразу після заяви Маска котирування криптовалюти зросли на 33% до 20 центів.

Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу.

На зростання вплинули й висловлювання Маска, і заяви його компаній про можливість розрахунку у Dogecoin.

Економічна правда