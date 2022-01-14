Герус розповів про плани влади збільшити штраф за недотримання гарантованих запасів вугілля

Андрій Герус ДЖЕРЕЛО: YOUTUBE

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що влада буде працювати над збільшенням штрафу за недотримання гарантованих запасів вугілля.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

На питання, чи винна держава в дефіциті вугілля, Герус відповів:

"Якщо і є вина держави, то це надмірне стимулювання "зеленим" тарифом відновлюваної генерації, зокрема сонячної. Це призвело до профіцитів, які будуть тривати з квітня по вересень. Потрібно було цю проблему вирішувати.

Ще одне – дисципліна і відповідальність за порушення. Максимальний штраф за недотримання гарантованих запасів вугілля – 1,7 млн грн. Цього мало".

Раніше Нацкомісія з енергетики наклала на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф 1,7 млн грн, в тому числі через те, що на Луганській та Курахівській ТЕС, які входять до підрозділу, протягом окремих місяців не було забезпечено накопичення гарантованих запасів вугілля.

За словами нардепа, влада буде працювати над збільшенням тарифу.

"Так, будемо над цим працювати. З цього приводу є рішення РНБО, тому що не можна так безвідповідально ставитися до своїх зобов’язань", - додав він.

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Економічна правда