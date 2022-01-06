УЗ попередили про можливу зупинку ліцензії на перевезення 

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Перевірка виявила на Укрзалізниці порушення ліцензійних умов та попередила про можливе призупинення ліцензії, але лише у разі їхнього неусунення.

Про це у Facebook повідомив голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський, пресслужба УЗ у коментарі ЕП.

У липні 2021 року вперше за п’ять років Укрзалізницю перевірили на дотримання ліцензійних вимог, зокрема безпекової складової. За словами Зборовського, про порушення повідомили минуле керівництво УЗ, проте посадовці відмовилися від співпраці.

Одразу після зміни керівництва на Укрзалізниці провели нову позапланову перевірку, яка завершилася 24 грудня 2021 року.

"Її результати очікувано показали низку порушень, які не виправлялись роками, що і стало підставою для відповідного наказу", – розповів голова Укртрансбезпеки. Йдеться про наказ №1044 від 30 грудня 2021 року щодо можливого призупинення ліцензії УЗ на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

Проте такий наказ вступає в силу лише у разі неусунення порушень. "Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування", – додав Зборовський.

Як пояснили ЕП в Укрзалізниці, дія ліцензії призупинена лише до подачі плану ліквідації невідповідностей, а не до безпосереднього їхнього усунення.

"УЗ такий план підготувала, він дозволяє усунути наслідки системного недофінансування інфраструктури у найближчі 3 роки", – повідомили у компанії. Там додали, що весь можливий комплекс дій врахували у фінансовому плані на 2022 рік. Відтак залізниця продовжує роботу у штатному режимі.

Зборовський наголошує, що виявлені порушення існували роками.

Економічна правда