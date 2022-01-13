Перемовини США-РФ: українські євробонди стрімко впали через геополітичні ризики

unsplash

На тлі перемовин РФ зі США та НАТО, які завершилися для країни-агресора безуспішно, дохідність українських євробондів стрімко зросли – інвестори бояться повномасштабного вторнення в України.

Про це відомо з даних котирувань.

Так, дохідність євробондів, емітованих у доларі з терміном погашення у вересні 2022 року, зросла до 14,65% (продаж) та 13,45% (купівля). Для порівняння, на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики, ставки за гривневими дев’ятимісячними паперами становили 11,49%.

Це ілюструє невпевненість західних власників українських євробондів у спроможності виплат за ними у майбутньому. Інвестори продають свої папери, внаслідок чого їхня ціна на торгах падає, а дохідність, відповідно – зростає.

Така тенденція спостерігається за всіма паперами, найбільше впали євробонди з погашенням 15 березня 2033 року. Водночас за бондами, емітованими в євро, дохідність коливається на рівні близько 9%.

У разі, якщо висока дохідність українських євробондів на ринку збережеться на такому рівні, Міністерству фінансів буде складніше залучати зовнішні запозичення, а саме – дорожче.

Водночас на тлі результатів перемовин падають і російські біржові індекси.

investing

Нагадуємо:

Глава МЗС України Дмитро Кулеба оцінив тиждень активних дипломатичних переговорів країн Заходу з Росією як незадовільний для Москви.

У Москві не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Економічна правда