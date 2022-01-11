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Tesla підписала у США перший контракт по поставках екологічного нікелю

Вівторок, 11 січня 2022, 13:20
 
getty images

Tesla Inc підписала свою першу угоду про постачання нікелю в США, обравши проєкт компанії Talon Metals Corp.

Про це повідомляє Reuters.

За контрактом, Tesla протягом 6 років має отримати 75 тис тонн нікелевого концентрату, кобальту і залізної руди.

Крім цього, Talon Metals запропонувала використовувати нову технологію для зменшення шкідливих викидів при видобутку.

Зазначається, що цей нікель потрібен автовиробнику для акумуляторних заводів у Техасі та Неваді.

"Очікується, що попит на нікель зросте протягом наступного десятиліття, оскільки електромобілі стануть популярнішими. Нікель сприяє накопиченню енергії в катоді батареї, що, у свою чергу, розширює діапазон електромобілів", - пише агентство.

Видання нагадує, що CEO Tesla Ілон Маск у 2020 році закликав гірничодобувну промисловість виробляти більше нікелю "екологічно чутливим способом".

"Індонезія є найбільшим у світі виробником нікелю, але тамтешні шахтарі зазвичай використовують енергоємні технології для видобутку металу та застосовують суперечливі методи утилізації відходів", - додає Reuters.

Минулого року Tesla підписала два контракти з компанією BHP на постачання нікелю з Австралії та Нової Каледонії.

Економічна правда

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Tesla США

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