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Кабмін ухвалив Нацплан дій з енергоефективності до 2030 року: що він передбачає

Четвер, 30 грудня 2021, 12:40
 
unsplash

Кабінет міністрів на засіданні 29 грудня ухвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Прийняття цього документа є черговим кроком впровадження європейських стандартів у сфері енергоефективності. Нацплан передбачає комплексний підхід до енергомодернізації практично у всіх секторах економіки", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Згідно з планом, до 2030 року передбачається скорочення первинного споживання енергії на 22,3%, кінцевого споживання - на 17,1%.

Первинне та кінцеве споживання енергії в Україні не повинно перевищувати відповідно 91,5 млн та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

"Для досягнення цілей Нацпланом визначено низку горизонтальних заходів: функціонування Фонду енергоефективності, стимулювання промпідприємств до енергоефективності, податкові інструменти енергоефективності, усунення адмінбар'єрів в управлінні будинком, енергомаркування та екодизайн, а також повний комерційний облік тепла та води і підвищення обізнаності серед споживачів енергії.

Останні заходи включені до програми Великої термомодернізації", - додали в уряді.

Передбачено також переліки заходів із стимулювання енергоефективності в окремих секторах: житловому та бюджетному секторі, у промисловості та енергетиці, в транспортній сфері.

Економічна правда

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Кабмін Міненергетики енергоефективність

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