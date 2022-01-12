В УЗ розповіли, які поїзди користувались найбільшим попитом у святковий період

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У період новорічних та різдвяних свят з 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року найпопулярнішим став західний напрямок - на нього припало 44% пасажиропотоку УЗ.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з "доковідним" періодом 2019/2020 років. Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280%, по станції Яремче - 56%, Ясіня - трохи більше, ніж на 50%, а по станції Ворохта збільшення склало майже 45%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найбільш популярними поїздами за кількістю перевезених пасажирів у святковий період стали такі:

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ (47,2 тис пас.);

№ 41/42 Дніпро - Трускавець (33,6 тис пас.);

№ 55/56 Київ - Рахів (29,1 тис пас.);

№ 135/136 Одеса - Чернівці (24,8 тис пас.);

№ 122/121 Миколаїв — Київ (24,6 тис пас.).

Поїзди-лідери за абсолютним показником населеності (95-100 %): поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, № 71/72 Київ - Запоріжжя, № 45/46 Ужгород - Лисичанськ.

Новопризначені поїзди, що курсують з 12.12.2021 — моменту запровадження нового графіка перевезень на 2022 рік — також користувались популярністю.

За майже місяць курсування наступними поїздами скористалась така кількість пасажирів:

№ 55/56 Київ - Рахів (29,1 тис пас.);

№ 114/113 Львів - Бахмут (19,2 тис пас.);

№ 68/67 Маріуполь - Львів (14,8 тис пас.);

№ 59/60 Київ - Чоп (14,2 тис пас.);

№ 6/5 Маріуполь - Рахів (9,1 тис пас.).

Нагадаємо:

За період новорічних та різдвяних свят - із 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року - "Укрзалізниця" перевезла 1,56 млн пасажирів.

Економічна правда