Зеленський змінив склад Національної інвестради: вивів Разумкова і Любченка

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Національної інвестиційної ради, вивівши зі складу ради ексспікера ВР Дмитра Разумкова та колишнього першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка.

Про це йдеться в указі президента №8/2022.

Вивівши з персонального складу ради Разумкова і Любченка, Зеленський увів до складу Ради Руслана Стерфанчука (за згодою), який став головою Верхової Ради після Разумкова.

Також до персонального складу ради президент увів заступника керівника Офісу президента, заступника секретаря ради Ростислава Шурму та нардепа від "Слуги народу", заступника секретаря ради Галину Янченко (за згодою).

Крім цього, Зеленський затвердив у персональному складі Національної інвестиційної ради Левана Варшаломідзе (керуючий партнер компанії "LV & PARTNERS", Грузія - за згодою) та Юлію Свириденко - першого віцепрем'єра - міністра економіки.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

7 жовтня 2021 року народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

3 листопада 2021 року Верховна Рада проголосувала за відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка.

Економічна правда