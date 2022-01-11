BioNTech планує отримати до 17 млрд євро від продажу вакцин з Pfizer

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Німецька фармкомпанія BioNTech прогнозує отримати до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин від COVID-19 у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

BioNTech та Pfizer разом розробляли вакцину від COVID-19 Comirnaty. Торік від її продажу німецька компанія за прогнозами отримає від 16 до 17 млрд євро прибутку.

При цьому Pfizer прогнозує загальну виручку від продажу вакцини у 2021 році близько 31 млрд доларів. Згодом ці кошти будуть поділені між німецьким та американським партнерами.

Зауважимо, що внаслідок поширення нового штаму коронавірусу, Омікрон, у США та країнах Європи активізувалася кампанія з бустерної вакцинації населення. Наразі невідомо, скільки країн вдаватимуться до нового раунду вакцинації цьогоріч.

З оприлюденням новин акції BioNTech зросли на 0.7% на Франкфуртській біржі.

Нагадуємо:

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина від штаму коронавірусу Omicron буде готова у березні.

Економічна правда





