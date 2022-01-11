Оренда держмайна у 2021 році принесла бюджету рекордні 1,6 мільярда

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Оренда держмайна за результатами 2021 року принесла до скарбниці 1,62 млрд грн - це є рекордом з надходжень за всі роки незалежності України.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

"Перехід до прозорих аукціонів оренди та розкриття всієї інформації про доступні об'єкти на сайті www.orenda.gov.ua дозволилили суттєво підвищити ефективність використання державних активів та забезпечити рекордні надходження до держбюджету.

Показник – 1,62 млрд грн – є абсолютним рекордом за 30 років", – заявив Сенниченко.

У 2021 році Фондом держмайна було укладено 4700 нових договорів оренди на загальну суму в 542,4 млн грн.

"У планах на 2022 рік передбачається повна автоматизація процесів оренди державного майна, що зробить процес ще зручнішим та дозволить повністю ліквідувати можливості для зловживань", - додали у ФДМ.

Нагадаємо:

У 2021 році від приватизації державного майна бюджет отримав 5 млрд грн – найбільше за останні роки.

Економічна правда