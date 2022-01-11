Порт "Південний" встановив рекорд вантажообігу
Морський порт "Південний" у грудні 2021 року обробив 5,77 мільйона тонн вантажів, що є новим місячним рекордом.
Про це йдеться на сторінці порту в Facebook.
"За інформацією Головної диспетчерської Адміністрації морського порту "Південний", портові оператори встановили абсолютний рекорд місячного перевантаження, обробивши 5774,9 тис. тонн вантажів у грудні 2021 року. Це на 156,7 тисячі тонн перевищує попередній максимальний показник вантажообігу, досягнутий у квітні 2020 року", – йдеться у повідомленні.
Загалом у 2021 році на ДП "МТП "Південний" у 2021 році оброблено 16,7 млн тонн вантажів.
"Морський торговельний порт "Південний" переробив 13,8 млн експортних вантажів, 2,14 млн імпортних вантажів та 747 тис. тонн транзиту й каботажу. Біля причалів держстивідора опрацьовано 229 суден, 102 з яких – великотоннажні балкери типу Capesize. Експортні вантажі становлять 83% вантажообігу підприємства", — повідомляють у ДП.
Економічна правда
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