PayPal розглядає запуск власної криптовалюти

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Фінтех-гігант PayPal досліджує доцільність запуску власної криптовалюти, прив’язаної до долара.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інформація з’явилася завдяки розробнику Стіву Мозеру, що виявив код та логотип криптовалюти PayPal у застосунку для iPhone.

У компанії підтвердили, що справді вивчають можливість запуску власного стейблкоіна – криптовалюти, ціна якої прив’язана до реальних активів. У даному випадкові стейблкоін планують прив’язати до долара США.

Дані про розробку потрапили у застосунок в результаті внутрішнього хакатону, як згодом розповіла прессекретарка компанії. Впродовж такого заходу інженери розробляють нові продукти, які, можливо, ніколи не побачать офіційного запуску.

Раніше віцепрезидент з цифрових валюти Фернандес да Понте зазначав, що компанія "ще не бачила стейблкоїну, спеціально створеного для платежів". За його словами, для використання PayPal стейблкоїн повинен підтримувати великий масштаб платежів та мати високий рівень безпеки.

"Потрібна ясність щодо регулювання, нормативної бази та типу ліцензій, які необхідні в цій царині, – сказав він.

Нагадуємо:

PayPal Holdings Inc 23 серпня заявив, що з цього тижня дозволить клієнтам у Великобританії купувати, продавати та утримувати біткойни та інші криптовалюти.

Економічна правда