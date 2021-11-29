Сукупний борг України дещо зменшився у жовтні

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Державний та гарантований державою борг України у жовтні зменшився на 6,92 млрд грн, у доларовому еквіваленті зріс на 0,61 млрд доларів.

Про це відомо з даних Міністерства фінансів.

Таким чином сукупний борг країни у гривні скоротився на 0,3%, а у доларі – зріс на 0,06%.

На 31 жовтня державний та гарантований державою борг становив 2,44 трлн грн, або 92,63 млрд доларів. З цієї суми понад половину (57,9%) становить зовнішній борг – 1,41 трлн.

Державний борг України на кінець жовтня становив 2,2 трлн грн (88,74% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 82,20 млрд доларів.

З цієї суми, зовнішнього держборгу – 1,2 трлн грн (48,61% від загальної суми сукупного боргу), або 45,02 млрд доларів. Внутрішній борг становив 978,60 млрд грн (40,13%), або 37,17 млрд доларів.

Гарантований державою борг становить 274,66 млрд грн (11,26%), або 10,43 млрд доларів, в тому числі. З цієї суми зовнішній борг становить 227,50 млрд грн (9,33% сукупного), або 8,64 млрд доларів.

Протягом місяця гривня зміцнювалася. Курс на 1 жовтня становив 26,62 за долар, на 31 жовтня – 26,33 гривні.

Також у жовтні Мінфін провів 15 аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики, внаслідок чого залучив до бюджету 22,15 млрд грн.

Крім того, 25 жовтня Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.

Найбільша частка сукупного боргу України сконцентрована у гривні (37,19%) та доларі (35,18%). Також 13,42% Україна повинна погасити у євро, ще 13,65% – у СПЗ.

Нагадуємо:

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у наступному році на 17,91 млрд грн - до 456,4 млрд грн.

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на кінець вересня 2021 року становив 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд дол США) - за місяць борг зменшився на 39,8 млрд грн у гривневому еквіваленті і на 510 млн дол у доларовому.

Економічна правда