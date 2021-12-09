Казахський виробник азбесту зацікавився українськими надрами

Посередині Роман Опімах, зліва – голова правління АТ "Костанайські мінерали" Єрбол Нурхожаєв фото: держгеонадра

Казахська компанія АТ "Костанайські мінерали", яка відстоює використання в Україні азбесту, планує інвестувати в українські надра з покладами титанових руд.

Про це стало відомо з прес-релізу Державної служби геології та надр України.

У Держгеонадра зазначили, що голова відомства Роман Опімах провів зустріч з іноземною делегацією на чолі з головою правління АТ "Костанайські мінерали" Єрболом Нурхожаєвим. Зустріч відбулася в Києві за ініціативи казахів, наголосили у державному відомстві

"Іноземні гості повідомили, що планують розширювати свій бізнес і розглядають можливість інвестувати в українські надра. Це може бути як придбання окремих ділянок надр з покладами титанових руд шляхом участі в електронних аукціонах, так і купівля найбільшої титанової компанії", – зазначається в повідомленні.

Як уже раніше писала ЕП, компанія "Костанайські мінерали" опосередковано належить казахському мільярдеру Еркіну Татишеву. В Україні вона відома тим, що постачає вітчизняним підприємствам хризотил-азбест та лобіює свої інтереси через урядовців Казахстану.

За даними "Forbes-Казахстан", Татишев – співвласник та голова ради директорів Kusto Group, яка має активи в Канаді, Китаї, Грузії, Ізраїлі, Казахстані, Росії, Сінгапурі, Туреччині, В'єтнамі та Україні. Основні напрямки діяльності – агробізнес, нафта, газ, нерухомість, будматеріали, торгівля. Татишев володіє контрольним пакетом у United Minerals Group Limited, до якої входять АТ "Костанайські мінерали", ВАТ "Оренбурзькі мінерали" та 50% готелю Radisson Collection у Грузії.

Раніше ЕП писала, що урядова делегація Казахстану намагалсь переконати українських чиновників не забороняти азбест попри те, що депутати вже проголосували в першому читанні за законопроєкт №4142, який в тому числі містить норми щодо заборони азбесту.

Зі слів голови правління АТ "Костанайські мінерали" Ербола Нурхожаєва стало відомо, що тоді казахстанська влада лобіювала інтереси компанії, яку він очолює.

Як відомо, на початку року у Верховній Раді підтримали в першому читанні законопроєкт №4142, яким забороняється використання азбесту.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, прийняття норми про заборону азбесту намагається зірвати група лобістів.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест. У нас навіть є лист з посольства Казахстану", – говорив він в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За даними ВООЗ, всі види азбесту є небезпечними для здоров’я, адже при потраплянні до організму можуть викликати рак та інші захворювання.

Відмова від хризотилового азбесту – одне із зобов’язань України перед ЄС. У Євросоюзі давно відмовилися від азбесту. Це питання регулює директива Ради ЄС 2009/148/ЄС. Підписавши угоду про асоціацію, українська сторона зобов’язалася імплементувати ці правила.

Детальніше читайте про це в тексті "Чи відмовиться Україна нарешті від небезпечного азбесту?"

Богдан Мірошниченко, ЕП