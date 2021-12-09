Накопичувальні пенсії отримають працівники підприємств великої приватизації

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Уряд затвердив експериментальний проєкт, за яким працівники підприємств великої приватизації перейдуть на накопичувальну пенсійну систему.

Про це відомо з засідання уряду 9 грудня.

"Інвестор, який купуватиме такий державний об'єкт, буде протягом 2 років після приватизації сплачувати внески у недержавний пенсійний фонд для понад половини працівників підприємства", – розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Такі вимоги будуть внесені в приватизаційні умови для майбутніх об’єктів.

Внески становитимуть не менше за 4% від зарплати. Шмигаль додав, що це стане "одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців".

Більше про накопичувальні пенсії читайте у статті Ярослава Вінокурова та Миколи Максимчука: Хто, скільки та куди відкладатиме на старість? Уряд нарешті показав модель пенсійної реформи

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Дана Гордійчук, ЕП



