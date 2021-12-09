Київрада сьогодні може остаточно віддати екопарк "Осокорки" під забудову

ЖК "ПАТРІОТИКА" ФОТО DOMIK.UA

На засіданні 9 грудня Київрада може ухвалити рішення, яким остаточно дозволити забудувати зону екопарку "Осокорки".

Про це повідомив автор проєкту та активіст "Екопарку Осокорки" Сергій Пасюта у Facebook, проєкт рішення КМР.

У разі, якщо рішення буде ухвалене, Київрада відмовиться від усіх своїх судових скарг щодо земель екопарку. Проєкт внесено 8 грудня і одразу визначено як невідкладний.

Авторами рішення виступають 7 депутатів міськради – три представники фракції "Батьківщина", два – "Опозиційної платформи – за життя" , і по одному представнику від "Удару" та "Європейської солідарності".

У документах до проєкту рішення зазначається, що невідкладність пов'язана з розглядом 8 грудня 2021 року та 21 грудня 2021 року Касаційним госпсудом та Північним апеляційним госпсудом апеляційних та касаційних скарг "у справах про визнання укладеними додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок".

Згідно проєкту рішення, воно подане на виконання Меморандуму щодо добудови та передачі квартир інвесторам у житлові комплекси банку "Аркада" – "Еврика", "Патріотика на озерах" та "Патріотика".

У ГО "Екопарк Осокорки" заявили, що "підстав продовжувати договори оренди з компанією-банкрутом ТОВ "Контактбудсервіс", який винен понад 29 мільйонів гривень податкових зобов’язань та понад 200 мільйонів гривень боргу за оренду землі немає". Саме таку позицію доводять юристи Київради у судових процесах.

Активісти оголосили про мітинг 9 грудня о 10:00 під Київською міською прокуратурою.

Читайте більше у статтях Олександра Колесніченка: Фільчина грамота. Чому меморандум про добудову житла "Аркади" не покладе край проблемі

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Нагадуємо:

7 квітня у приміщенні Національного банку був підписаний меморандум про добудову та передавання квартир інвесторам житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

Згідно з текстом меморандуму "Столиця груп", яка добудує ЖК, очікує, що Київрада, КМДА та МВС забезпечать поновлення договорів оренди 176 га землі на Осокорках, термін яких закінчився. Співвласницею "Столиці груп" є Владислава Молчанова.

Раніше ЕП з’ясувала, що вона має найстійкіші позиції серед всіх забудовників міста завдяки впливу на депутатів Київської міської ради.

Економічна правда