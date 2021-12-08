Президент підписав закон про виділення з бюджету-2021 додаткових 19 мільярдів на дороги

фото: укравтодор

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2021 (законопроєкт №6298), який передбачає збільшення доходів і видатків бюджету майже на 50 млрд грн - зокрема, 19 млрд грн спрямують на дороги.

Про це повідомляється на сайті Ради.

На сторінці законопроєкту №6298 йдеться, що 7 грудня закон підписав голова ВР, 8 - президент.

До першого читання у законопроєкті №6298 йшлось про збільшення доходів держбюджету на 2,5 млрд грн.

Тоді пропонувалось спрямувати 1 млрд грн із цих коштів "Укравтодору" на програму "розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Ще 1 млрд грн - на субвенції місцевим бюджетам "на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери".

Ще 500 млн грн планували виділити на формування статутного капіталу національного авіаперевізника.

Законопроєкт у 1 читанні Рада схвалила 18 листопада.

Але до 2 читання доходи і видатки збільшили уже на 48,65 млрд грн (зокрема, з них 3,2 млрд грн - податку на прибуток, 31,7 млрд грн - рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, з вітчизняного ПДВ – на 10,3 млрд грн і з імпортного ПДВ – на 1,9 млрд грн).

Із загальної суми у майже 50 млрд грн 19,25 млрд грн підуть "Укравтодору" за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

26,9 млрд грн із загальної суми спрямували на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

На підтримку сільгоспвиробників - 165 млн грн.

1,56 млрд грн виділили Міноборони на оплату праці.

512,2 млн грн передбачені на додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за компослуги і енергоносії для бюджетних установ.

354,39 млн грн виділили на субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури.

При цьому, 595 млн грн додатково спрямували на виплату зарплат співробітникам МВС.

100 млн грн - на субвенцію на придбання комунальної техніки.

Нагадаємо:

2 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до держбюджету-2021 (законопроєкт №6298), який передбачає збільшення доходів і видатків бюджету майже на 50 млрд грн.

Економічна правда