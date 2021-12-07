Майже рекорд: український ринок автомобілів із пробігом у листопаді зріс на 81%

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У листопаді 2021 року українці зареєстрували 58,3 тис уживаних легкових авто, ввезених із-за кордону - це на 81% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє асоціація автовиробників "Укравтопром".

При цьому, показник у 58,3 тис авто на 4% перевищує показник жовтня цього року.

"Більше реєстрацій вживаного імпорту за місяць відбувалося тільки в лютому 2019 року, коли вперше минав термін пільгової легалізації авто на єврономерах.

Улистопаді частка вживаних іномарок склала 87% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні", - пояснюють в асоціації.

Зазначається, що найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat (майже 4 тис авто).

На другому місці - Volkswagen Golf (3377 авто). Замикає топ-3 Renault Megane (3225 авто).

Також у топ-5 Skoda Octavia (2523 авто) та Ford Focus (1781 од.).

Загалом із початку року українські номери отримали майже 470 тис вживаних машин, завезених з інших країн, що у півтора раза більше, ніж за той самий період 2020 року.

Нагадаємо:

У жовтні цього року в Україні зареєстрували 56 100 вживаних легкових авто - це рекорд реєстрацій за місяць з лютого 2019 року.

Економічна правда