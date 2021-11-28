Telegram оновили до нової версії
Неділя, 28 листопада 2021, 10:00
Месенджер Telegram Web Z оновлено до альфа версії 1.23.
Про це програма повідомила користувачів.
Тепер рання версія відеочатів доступна у всіх групах, а також оптимізовано рендеринг списку чату.
Крім того, відбулася низка виправлень помилок, з якими могли стикатися користувачі такі як:
- пауза відео під час відтворення.
- відсутні звуки при вимкнених повідомленнях.
- оновлення сторінки під час прослуховування голосових повідомлень.
- неправильний порядок треків у аудіо-плейлистах.
Нагадуємо:
Раніше месенджер Telegram оновив свою Web Z до альфа версії 1.22.
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