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Telegram оновили до нової версії

Неділя, 28 листопада 2021, 10:00
 
ТЕЛЕГРАМ, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Месенджер Telegram Web Z оновлено до альфа версії 1.23.

Про це програма повідомила користувачів.

Тепер рання версія відеочатів доступна у всіх групах, а також оптимізовано рендеринг списку чату.

Крім того, відбулася низка виправлень помилок, з якими могли стикатися користувачі такі як:

  • пауза відео під час відтворення.
  • відсутні звуки при вимкнених повідомленнях.
  • оновлення сторінки під час прослуховування голосових повідомлень.
  • неправильний порядок треків у аудіо-плейлистах.

Нагадуємо:

Раніше месенджер Telegram оновив свою Web Z до альфа версії 1.22.

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Економічна правда
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