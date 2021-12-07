Вартість Bitcoin піднялась вище 50 тисяч доларів після обвалу на вихідних

unsplash

Вартість біткоїна знову піднялась вище 50 тисяч доларів після падіння на 22% минулої суботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що біткоїн та інші криптовалюти цими вихідними впали у ціні на тлі настроїв щодо ризиковості інвестицій в альтернативні валюти.

"Це сталося тоді, коли різка інфляція змушує центробанки посилювати монетарну політику", - пише агентство.

Станом на 17:30 за київським часом 7 грудня Bitcoin торгувався на позначці 51 617 дол, свідчать дані Coindesk.

coindesk

Нагадаємо:

Вартість Bitcoin у ніч із п'ятниці на суботу знизилася з 57,4 тисяч доларів до 42,8 тисяч.

Економічна правда