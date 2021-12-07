Всі розділи
Укр / Рус

Вартість Bitcoin піднялась вище 50 тисяч доларів після обвалу на вихідних

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:30
 
unsplash

Вартість біткоїна знову піднялась вище 50 тисяч доларів після падіння на 22% минулої суботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що біткоїн та інші криптовалюти цими вихідними впали у ціні на тлі настроїв щодо ризиковості інвестицій в альтернативні валюти.

"Це сталося тоді, коли різка інфляція змушує центробанки посилювати монетарну політику", - пише агентство.

Станом на 17:30 за київським часом 7 грудня Bitcoin торгувався на позначці 51 617 дол, свідчать дані Coindesk.

 
coindesk

Нагадаємо:

Вартість Bitcoin у ніч із п'ятниці на суботу знизилася з 57,4 тисяч доларів до 42,8 тисяч.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

bitcoin

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Bitcoin за добу подешевшав майже на 18% 4 грудня 2021, 12:05
Через новий штам коронавірусу обвалився курс bitcoin 27 листопада 2021, 15:08
Сальвадор планує побудувати перший у світі "біткоїн-сіті" біля підніжжя вулкана 22 листопада 2021, 17:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!