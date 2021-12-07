Банки в Україні заробили 60 мільярдів, з них половину отримали державні

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Державні банки за січень-листопад отримали 29,4 млрд грн чистого прибутку, усього банківська система в Україні заробила 58,4 млрд грн.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Найбільш прибутковим банком в Україні традиційно став державний Приватбанк, який заробив 23,8 млрд грн.

На другій сходинці знаходиться австрійський "Райффайзен банк" із прибутком у 4 млрд грн, на третій – український ПУМБ, який заробив 3,5 млрд грн.

До п’ятірки також увійшли російський "Сбєрбанк" (3,4 млрд грн) та "Універсал банк" (2,8 млрд грн).

Майже однаково заробили банк з російським капіталом "Альфа банк" та державний "Укргазбанк" – 2,7 млрд грн кожен.

Одразу шість банків отримали збитки за підсумками 10 місяців. Найбільш збитковим став "Правекс банк" (-148 млн грн), одразу за яким розташувався "Юнекс банк" (-36 млн грн) та "БТА банк" (-28 млн грн).

Державні банки сумарно заробили 29,4 млрд грн. Крім Приватбанку та Укргазбанку, до результату доклалися "Ощадбанк", "Укрексімбанк". Вони отримали 777,6 млн грн та та 2 млрд грн прибутку відповідно.

Нагадуємо:

Державні банки у другому кварталі 2021 року отримали прибуток у 10,8 млрд грн, що втричі перевищує результати першого кварталі, 86% цієї суми згенерував Приватбанк.

Економічна правда