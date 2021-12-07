УЗ призначила ще два потяги до польського Перемишля
Укрзалізниця з 22 грудня призначає два додаткових потяги зі Львову до Перемишля у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Потяги №27/28 та №19/20 Львів – Перемишль курсуватимуть щоденно за такими графіками:
- Потяг №27/28: відправлення зі Львова о 19:15, до кінцевої станції прибуває о 21:05. З Перемишля відправлення о 06:56, прибуття до Львова о 10:32.
- Потяг №19/20: відправлення зі Львова о 04:13, до кінцевої станції прибуває о 6:03. З Перемишля відправлення о 21:50, прибуття до Львова о 01:26.
УЗ зауважує, що рейси можна використовувати для хабової пересадки на станції Перемишль, зокрема на потяги до Праги та Берліна.
Також у компанії нагадали, що для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання у додатку Дія.
Нагадуємо:
Укрзалізниця призначила два додаткові потяги з Одеси та Львова до польського Перемишля.
Раніше УЗ відновила курсування потягу №67/68 "Київ – Варшава" з 4 листопада після півторарічної перерви.
Економічна правда
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