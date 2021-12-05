У Нацкомісії з цінних паперів заявили про підвищення захисту інвесторів

Міністерство юстиції зареєструвало рішення щодо встановлення критеріїв для визнання особи кваліфікованим інвестором та Положення про проведення зондування на ринках капіталу.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Ці документи розкривають на нормативному рівні та пояснюють механізми роботи нових понять на ринках капіталу, що закладені в чинному законодавстві. Ми намагались розробити максимально зрозумілі механізми для учасників ринку, які так чи інакше сприятимуть зростанню рівня захисту прав інвесторів на українському ринку капіталу", – зауважив член НКЦПФР Максим Лібанов.

Так, Комісія встановила критерії для визнання особи кваліфікованим інвестором, а саме:

– критерії до іноземних фінансових установ для визнання їх кваліфікованими інвесторами;

– критерії для визнання правочинів щодо фінансових інструментів, які укладалися протягом останніх чотирьох кварталів, для визнання особи кваліфікованим інвестором;

– методику розрахунку власних коштів для цілей визнання особи кваліфікованим інвестором тощо.

Також Комісія розробила норми щодо проведення зондування на ринках капіталу, які передбачають:

– порядок отримання згоди на передачу інсайдерської інформації потенційному інвестору;

– обов’язки особи, стосовно якої проводиться зондування;

– порядок передачі інформації про зондування на ринках капіталу та ведення обліку документів;

– обсяг інформації, яка розкривається тощо.