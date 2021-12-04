Шмигаль вважає, що на великій кількості держпідприємств є постійні зловживання

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Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що велика кількість держпідприємств є джерелом постійних зловживань.

Про це йдеться на його facebook сторінці.

"В Україні існує понад 3 тисячі державних підприємств, велика кількість з яких є джерелом постійних зловживань!, - йдеться у заяві. Тому за його словами, приватизація покликана зменшити роль держави в економіці.

Нагадуємо:

Згідно з даними Мінекономіки, держава володіє 3331 держпідприємствами (на 1 підприємство менше у порівнянні з 3332 на кінець першого кварталу 2021 року). Загальна середня кількість штатних працівників становить 697 тисяч (кількість працівників збільшилася на 13 тисяч осіб з 684 тисяч на кінець першого кварталу 2021 року).

1404 підприємства (42% від загальної кількості держпідприємств) є працюючими, порівняно з 1369 працюючими на кінець першого кварталу. Близько 1476 держпідприємств (44%) є непрацюючими. Щодо решти 451 держпідприємств (14%) інформація відсутня. Серед працюючих 832 підприємства є прибутковими, що становить 25% від загальної кількості держпідприємств.