В УЗ розповіли, скільки пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах

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Близько 10 тисяч пасажирів проведуть новорічну ніч у поїздах УЗ.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.

"Зробимо все, щоб з року в рік ваші подорожі разом з Укрзалізницею ставали комфортнішими, швидшими та залишали лише приємні враження", - пообіцяли в Укрзалізниці.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2022 рік.

Економічна правда