Всі розділи
Укр / Рус

В УЗ розповіли, скільки пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах

П'ятниця, 31 грудня 2021, 14:30
 
фото: уз

Близько 10 тисяч пасажирів проведуть новорічну ніч у поїздах УЗ.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.

"Зробимо все, щоб з року в рік ваші подорожі разом з Укрзалізницею ставали комфортнішими, швидшими та залишали лише приємні враження", - пообіцяли в Укрзалізниці.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2022 рік.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2022 рік 30 грудня 2021, 10:35
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ 29 грудня 2021, 16:30
Витрати аграріїв на перевезення зерна залізницею зросли вдвічі – член ЄБА 29 грудня 2021, 13:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!