В УЗ розповіли, скільки пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах
П'ятниця, 31 грудня 2021, 14:30
Близько 10 тисяч пасажирів проведуть новорічну ніч у поїздах УЗ.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.
"Зробимо все, щоб з року в рік ваші подорожі разом з Укрзалізницею ставали комфортнішими, швидшими та залишали лише приємні враження", - пообіцяли в Укрзалізниці.
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Економічна правда
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