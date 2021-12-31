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SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів

П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:50
 
getty images

Ракетно-космічна компанія SpaceX залучила 337 млн доларів фінансування від акціонерів.

Про це пише Reuters з посиланням на розкриття інформації компанією регулятору.

Компанія не відповіла одразу на запит агентства щодо деталей останнього раунду фінансування.

У квітні цього року SpaceX залучила фінансування від акціонерів у розмірі близько 1,6 млрд дол.

Своїми основними інвесторами компанія називала Alphabet (материнська компанія Google) та фонд Fidelity.

За даними CNBC, у жовтні SpaceX оцінювалась в 100 млрд дол.

Зазначається, що SpaceX Маска конкурує з Blue Origin Джеффа Безоса та Virgin Galactic Річарда Бренсона. Усі три компанії здійснили успішні запуски цивільних осіб у космос.

За оцінками Morgan Stanley, до 2040 року економіка космічної галузі може сягнути 1 трлн дол.

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Нагадаємо:

Раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 48 супутників Starlink та 2 супутника геопросторової розвідки BlackSky.

Економічна правда

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SpaceX космічна галузь космос Маск інвестиції

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