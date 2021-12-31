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Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%

П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:10
 
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"НС-Фінанс" Олександра Ярославського збільшила свою частку в НАСК "Оранта" з понад 50% акцій до 72,24%.

Про це йдеться у повідомленні "Оранти" у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні уточнюється, що зміни серед акціонерів відбулися внаслідок скорочення до нуля пакета казахстанського "БТА Банку", якому належало 20,28% акцій.

"Оранта" також уточнила, що частка голосуючих акцій "НС-Фінанс" зросла з 50,11% до 72,39%.

Нагадуємо:

Раніше Національний банк погодив Олександру Ярославському опосередковане володіння 50,1047% голосуючих акцій (50,0035% статутного капіталу) Національної страхової компанії "Оранта".

"Оранта" є правонаступником "Укрдержстраху", заснованої 25 листопада 1921 року. 1993 року "Укрдержстрах" була перезаснована, її засновником з боку держави виступив Фонд держмайна.

У 2007 році ФДМ продав інвестору останній пакет акцій, що перебуває у державній власності.

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страхові компанії Ярославський

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