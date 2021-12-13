НБУ дозволив Ярославському стати головним власником найстарішої страхової компанії
Національний банк погодив Олександру Ярославському опосередковане володіння 50,1047% голосуючих акцій (50,0035% статутного капіталу) Національної страхової компанії "Оранта".
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Також регулятор погодив компанії "НС-Фінанс" пряме володіння даними акціями.
Раніше Антимонопольний комітет надав "НС-Фінанс" дозвіл на придбання акцій НАСК "Оранта", що забезпечило перевищення 50% голосів у найвищому органі управління компанії.
У вересні 2021 року Центральний депозитарій цінних паперів повідомив страховика, що ТОВ "НС-Фінанс", що володіє 24,941% акцій НАСК "Оранта", збільшило свій пакет до 49,890% акцій.
Основним бенефіціаром "НС-Фінанс" із правом голосу 99,99% є Олександр Ярославський, директором – Олександр Чорний.
"Оранта" є правонаступником "Укрдержстраху", заснованої 25 листопада 1921 року. 1993 року "Укрдержстрах" була перезаснована, її засновником з боку держави виступив Фонд держмайна.
У 2007 році ФДМ продав інвестору останній пакет акцій, що перебуває у державній власності.
Економічна правда
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