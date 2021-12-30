Кабмін схвалив держстратегію управління лісами до 2035 року

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Кабмін на засіданні 29 грудня схвалив державну стратегію управліня лісами України до 2035 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Стратегію розробили на виконання рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", введеного в дію указом президента від 23.03.2021 № 111.

"Сьогодні загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що складає 15,9% від всієї території країни. Україна займає 9 місце в Європі за площею лісів та 6 місце за запасом деревини.

Однак це не граничний потенціал нашої країни. Нам потрібно працювати над збільшенням показника лісистості, і разом з тим, дати змогу галузі ефективно розвиватися", - заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Серед наявних проблем діючої системи управління лісами в уряді назвали: незбалансованість функцій, відсутність належного фінансування, наявність корупції та незаконних рубок, низький рівень довіри суспільства до лісівників, відсутність належної рекреаційної інфраструктури, та як наслідок, не надто високий рівень відвідування лісів українцями.

У державній стратегії управління лісами до 2035 року закріплені ключові цілі для вирішення цих проблем, додають в уряді.

Зокрема, передбачено:

запровадження ефективного управління лісами шляхом реформування діючої системи;

забезпечення стійкості лісів до зміни клімату;

проведення цифровізації галузі;

розвиток рекреації;

розвиток наукового потенціалу та створення належної системи підготовки фахівців.

"Стратегія є реальним дороговказом для України як ефективно реформувати лісову галузь - з чіткими цілями та завданнями. Лише виконавши їх, ми зможемо забезпечити сталий розвиток лісового господарства, виконання лісами їх екологічної функції та збільшити частку лісового сектору у внутрішньому валовому продукті України", - додав Стрілець.

При цьому, серед очікуваних результатів виконання стратегії:

збільшення загального запасу лісів України не менше ніж до 2,5 млрд куб. метрів;

підвищення рівня абсорбції парникових газів лісами України до 75,6 млн тонн СО2;

оновлення деталізованих положень для не менше ніж 500 заказників;

будівництво та ремонт 7,5 тис кілометрів лісових доріг;

оновлення парку протипожежної техніки на 100%.

"Також реалізація стратегії дозволить збільшити кількість туристів до 10 млн осіб, які щороку користуватимуться лісовою рекреаційною інфраструктурою. Крім того, буде запроваджено відкриту електронну інформаційну систему у сфері управління лісами", - йдеться у повідомленні.

Також передбачено створення сучасної матеріально-технічної бази науково-дослідних установ та системи підготовки кадрів для лісової галузі.

Нагадуємо:

Державне агентство лісових ресурсів у 2021 році висадило 240 мільйонів дерев.

Президент Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів у країні.

Мета проекту – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га.

Планується також у найближчі три роки висадити 1 млрд. дерев.

У Держлісагентстві вважають, що висадити мільярд нових дерев за три роки в межах президентської програми "Зелена країна" – цілком реально. Нині план виконаний на 6%.

Виконання плану по "Зеленій країні" лише на 6% у Держлісагентстві пояснюють тим, що в межах програми відбулась тільки перша висадка – осіння. Осіння висадка охоплює лише 10% річного плану, інші 90% припадають на весну.

Перша масштабна висадка "Зеленої країни" має пройти весною 2022 року.

Економічна правда