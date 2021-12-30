Кабмін схвалив держстратегію управління лісами до 2035 року
Кабмін на засіданні 29 грудня схвалив державну стратегію управліня лісами України до 2035 року.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Стратегію розробили на виконання рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", введеного в дію указом президента від 23.03.2021 № 111.
"Сьогодні загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що складає 15,9% від всієї території країни. Україна займає 9 місце в Європі за площею лісів та 6 місце за запасом деревини.
Однак це не граничний потенціал нашої країни. Нам потрібно працювати над збільшенням показника лісистості, і разом з тим, дати змогу галузі ефективно розвиватися", - заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Серед наявних проблем діючої системи управління лісами в уряді назвали: незбалансованість функцій, відсутність належного фінансування, наявність корупції та незаконних рубок, низький рівень довіри суспільства до лісівників, відсутність належної рекреаційної інфраструктури, та як наслідок, не надто високий рівень відвідування лісів українцями.
У державній стратегії управління лісами до 2035 року закріплені ключові цілі для вирішення цих проблем, додають в уряді.
Зокрема, передбачено:
- запровадження ефективного управління лісами шляхом реформування діючої системи;
- забезпечення стійкості лісів до зміни клімату;
- проведення цифровізації галузі;
- розвиток рекреації;
- розвиток наукового потенціалу та створення належної системи підготовки фахівців.
"Стратегія є реальним дороговказом для України як ефективно реформувати лісову галузь - з чіткими цілями та завданнями. Лише виконавши їх, ми зможемо забезпечити сталий розвиток лісового господарства, виконання лісами їх екологічної функції та збільшити частку лісового сектору у внутрішньому валовому продукті України", - додав Стрілець.
При цьому, серед очікуваних результатів виконання стратегії:
- збільшення загального запасу лісів України не менше ніж до 2,5 млрд куб. метрів;
- підвищення рівня абсорбції парникових газів лісами України до 75,6 млн тонн СО2;
- оновлення деталізованих положень для не менше ніж 500 заказників;
- будівництво та ремонт 7,5 тис кілометрів лісових доріг;
- оновлення парку протипожежної техніки на 100%.
"Також реалізація стратегії дозволить збільшити кількість туристів до 10 млн осіб, які щороку користуватимуться лісовою рекреаційною інфраструктурою. Крім того, буде запроваджено відкриту електронну інформаційну систему у сфері управління лісами", - йдеться у повідомленні.
Також передбачено створення сучасної матеріально-технічної бази науково-дослідних установ та системи підготовки кадрів для лісової галузі.
Нагадуємо:
Державне агентство лісових ресурсів у 2021 році висадило 240 мільйонів дерев.
Президент Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів у країні.
Мета проекту – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га.
Планується також у найближчі три роки висадити 1 млрд. дерев.
У Держлісагентстві вважають, що висадити мільярд нових дерев за три роки в межах президентської програми "Зелена країна" – цілком реально. Нині план виконаний на 6%.
Виконання плану по "Зеленій країні" лише на 6% у Держлісагентстві пояснюють тим, що в межах програми відбулась тільки перша висадка – осіння. Осіння висадка охоплює лише 10% річного плану, інші 90% припадають на весну.
Перша масштабна висадка "Зеленої країни" має пройти весною 2022 року.
Економічна правда
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